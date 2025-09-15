ورغم هذا الترحيب الكبير، جدد مسؤولون في حكومة بورتسودان ومنصات تابعة لتنظيم الإخوان، الإصرار على استمرار الحرب.

وتضمنت الرؤية التي دعا لها وزراء خارجية المجموعة الرباعية يوم الجمعة، هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد، ووقفا دائما لإطلاق النار، ثم إطلاق عملية انتقال شاملة وشفافة، واختتامها في غضون تسعة أشهر لتلبية تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مستقلة بقيادة مدنية تتمتع بشرعية ومساءلة واسعتين.

ومنذ اندلاع القتال بذلت أطراف دولية وإقليمية 10 مبادرات فشلت جميعها في الوصول إلى نهاية للحرب التي أدت إلى مقتل نحو 150 ألف شخص وتشريد 15 مليونا وخلقت أزمة انسانية طاحنة اعتبرتها الأمم المتحدة الأكبر في العالم.

واتهمت الولايات المتحدة تنظيم الإخوان الداعم للجيش بتأجيج الصراع، وعرقلة الجهود الرامية لاستقرار السودان عبر عملية سياسية تفضي لانتقال مدني.

تفاعل داخلي

يشير مراقبون إلى أن الموقف الذي تضمنه بيان المجموعة الرباعية، فرض واقعا تتمايز فيه المواقف بشكل واضح، من خلال رؤيتان تطالب إحداهما بوقف الحرب ويتبناها ملايين السودانيين الذين يدفعون ثمنا باهظا لاستمرارها، فيما تجسد الثانية موقف مجموعة الإخوان الداعمة لاستمرار الحرب لتحقيق أجندة ذاتية بعيدة عن طموحات السودانيين.

ورحب تحالف القوى المدنية السودانية "صمود" ببيان الرباعية ودعا أطراف النزاع للالتزام به فورا وطالب الأسرة الإقليمية والدولية بالتنسيق المحكم لضمان تنفيذ هذه الرؤية، التي اعتبر أنها تقود لإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب السوداني.

وفي هذا السياق، قالت الكاتبة الصحفية رشا عوض لموقع "سكاي نيوز عربية" إن هذه الحرب لا تعني ملايين السودانيين، واعتبرتها "كارثة على السودانيين وفاتورة باهظة يدفعونها مرغمين في سبيل هدف يخص جماعة إيديولوجية مجرمة وفاسدة ولها قدرات نوعية في الكذب والخداع والتهييج وغسل أدمغة الناس".

معارضة إخوانية

وشنت منصات تابعة لتنظيم الإخوان حملة واسعة ضد بيان المجموعة الرباعية، وحمل خطابها "لغة تعبوية" تدعو لرفض أي هدنة بوساطة خارجية، مما يؤكد تمسكها باستمرار الحرب، بحسب مراقبين.

واعتبر خالد عمر يوسف نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي بتحالف "صمود" أنه من الطبيعي أن تجد مبادرة المجموعة الرباعية رفضا من المجموعات الإخوانية.

وأوضح يوسف أن "الموقف الصريح ضد المبادرة جاء من قيادات في تنظيم الإخوان، فقد أصدر كل من أحمد هارون وعلي كرتي بيانات هاجما فيها الرباعية وتبنيا موقفا يدعو لاستمرار الحرب بشكل لا لبس فيه ويرفض محاولات إيقافها، وهذا الموقف ليس بالجديد فهو ذات موقفهم من مبادرات جدة والمنامة وجنيف والاتحاد الإفريقي وإيغاد".

وأضاف يوسف لموقع "سكاي نيوز عربية": "كلما أبصر قادة تنظيم الإخوان نورا للسلام تكالبوا عليه بغية إطفائه، لذلك سيسعون بكل تأكيد للضغط على كافة مكونات معسكر سلطة بورتسودان للسير في اتجاه خطهم الحربي هذا كما فعلوا سابقا".

وفي تعبير صريح عن توجه حكومة بورىتسودان لرفض المبادرة نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن وزير الإعلام خالد الإعيسر قوله إن البيانات الصادرة عن الجهات الخارجية، إلى جانب العقوبات المفروضة على بعض القادة والتنظيمات في السودان، تعتبر "حبرا على ورق".

وأكدت الخارجية الأميركية السبت أن الحكومة الأميركية ستستخدم كل أدواتها لضمان عدم استعادة الإخوان السلطة في السودان.

وأشارت الوزارة إلى أن تنظيم الإخوان لعب دورا رئيسيا في عرقلة تقدم السودان نحو التحول الديمقراطي، من خلال تقويض الحكومة الانتقالية المدنية السابقة وعملية الاتفاق الإطاري.

وأضافت: "ساهم سلوك الإخوان في اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023. يواصل المتشددون عرقلة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لإنهاء الحرب".

دعم إقليمي قوي

اعتبر الاتحاد الإفريقي والهيئة المعنية بالتنمية في إفريقيا "إيغاد"، أن رؤية المجموعة الرباعية بشأن حل الأزمة السودانية تتطابق مع خارطة الطريق الإفريقية.



وعبّرت المنظمتان عن استعدادهما للعمل مع الرباعية، والشعب السوداني، وجميع الشركاء لإنهاء الحرب، وحماية سيادة السودان ووحدته، ودفع عجلة انتقال سياسي شامل بقيادة مدنية.

وأكدتا تعاونهما مع الرباعية في سعيهما لإنهاء الحرب وإعادة السودان إلى حكم دستوري بقيادة مدنية.

كما أشاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ببيان المجموعة الرباعية وبالمبادئ الأساسية الواردة فيه، مؤكدا دعمه للجهود الدولية والعربية، واستعداده للتعاون مع مختلف الشركاء لتعزيز فرص السلام الدائم، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، وضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية واستقرارها.