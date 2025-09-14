وأكد الاتحاد الأفريقي و"إيغاد" في بيان، يوم الأحد، استعدادهما للعمل مع الرباعية، ومع الشعب السوداني، ومع جميع الشركاء لإنهاء الحرب، وحماية سيادة السودان ووحدته، ودفع عجلة انتقال سياسي شامل بقيادة مدنية.

وقال البيان: "كما هو الحال مع الرباعية، يؤمن الاتحاد الأفريقي وإيغاد بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة السودانية (...) وتتطلع المنظمتان الأفريقيتان إلى التعاون مع الرباعية في سعيهما لإنهاء الحرب وإعادة السودان إلى حكم دستوري بقيادة مدنية".

وأوضح البيان أن الاتحاد الأفريقي و"إيغاد" سيعقدان، بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، جولة جديدة من المشاورات المتجددة مع الجماعات المدنية السودانية في أكتوبر لتعزيز الوحدة بين السودانيين وتمهيد الطريق لحوار سوداني-سوداني شامل، وانتقال سياسي إلى نظام دستوري بقيادة مدنية.

وكان وزراء خارجية المجموعة الرباعية المعنية بحل الأزمة السودانية والمكونة من الولايات المتحدة ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر، قد دعوا عقب مناقشات مكثفة يوم الجمعة، إلى هدنة إنسانية في السودان لمدة ثلاثة أشهر أولية، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية بسرعة إلى جميع أنحاء البلاد، وبما يؤدي فورًا إلى وقف دائم لإطلاق النار، ثم إطلاق عملية انتقال شاملة وشفافة واختتامها في غضون تسعة أشهر لتلبية تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مستقلة بقيادة مدنية تتمتع بشرعية ومساءلة واسعتين.

وأكدت الدول الأربع دعم الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مستقلة بقيادة مدنية تتمتع بشرعية ومساءلة واسعتين، واتهمت جماعة الإخوان بتأجيج الصراع الحالي في السودان.

والتزمت الدول الأربع بمبادئ مشتركة لإنهاء الصراع في السودان شملت: