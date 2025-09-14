وشدد في كلمة خلال الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، على أن هذه الممارسات لن تمنع قطر عن مواصلة جهودها في الوساطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء القطري إن "الهجوم الإسرائيلي لن يؤدي إلى أي شيء سوى إجهاض جهود التهدئة، ويؤشر بوضوح إلى أن إسرائيل لا تعترف بأي خطوط حمراء".

واعتبر أن الهجوم الأخير "يعكس نوايا إسرائيل في رفض أي مسار تفاوضي، ويجب على المجتمع الدولي معاقبة إسرائيل على جرائمها".

وفي السياق، أكد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، أن أمن قطر هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والإسلامي، كما شددوا على وحدة الصف في مواجهة الإعتداءت.