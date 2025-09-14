ونشرت القناة 13 الإسرائيلية مقطع فيديو يوثق لحظة تفجير المسيرة في السماء، حيث ظهرت شظاياها متناثرة عقب عملية الاعتراض.

وبحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، فقد أطلقت الطائرة المسيرة باتجاه منطقة مطار رامون في النقب، ما دفع إلى إطلاق صفارات الإنذار في المنطقة.

وفي أعقاب الحادث، تم إغلاق المجال الجوي في محيط المطار مؤقتا، تحسبا لمحاولات تسلل أخرى لطائرات دون طيار.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق للحركة على جنوب إسرائيل، يطلق الحوثيون بانتظام صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه الدولة العبرية التي غالبا ما تنجح في اعتراضها.

كما يشن الحوثيون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل.

ويقول المتمردون اليمنيون إن هجماتهم تصبّ في إطار إسنادهم للفلسطينيين في غزة.

وترد إسرائيل منذ أشهر بضربات على مواقع للحوثيين وبناهم التحتية وقادتهم.