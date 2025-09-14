ويتضمن إعلان نيويورك يتضمن الاتفاق على العمل المشترك لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع بناء على التطبيق الفعال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وشعوب المنطقة.

وقدم الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافو مشروع القرار قبل التصويت بالنيابة عن بلاده والسعودية والدول الراعية لمشروع القرار.

وقال بونافو: "يضع هذا الإعلان خارطة طريق واحدة لتحقيق حل الدولتين، وذلك بفضل الالتزامات الرئيسية التي قطعتها السلطة الفلسطينية والدول العربية من أجل السلام والأمن للجميع في المنطقة".

وأكد أن خارطة الطريق هذه تتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، ونزع سلاح حماس وإقصاءها عن الحكم في غزة، والتطبيع بين إسرائيل والدول العربية، وتنفيذ ضمانات الأمن الجماعي.

وأيد القرار 142 دولة، فيما عارضته 10 دول، وامتنعت 12 دولة عن التصويت، وتغيبت عن الجلسة 29 دولة، بينها العراق وتونس.

الدول الراعية لمشروع القرار: بوليفيا، بروني دار السلام، كولومبيا، جيبوتي، مصر، فرنسا، غينيا، إندونيسيا، أيرلندا، لوكسمبورغ، النرويج، البرتغال، قطر، السعودية، السنغال، جنوب أفريقيا، إسبانيا، تركيا، فنزويلا، اليمن، وفلسطين.

الدول المعارضة للقرار: الولايات المتحدة - إسرائيل - الأرجنتين - المجر - باراغواي - ناورو - ميكرونيزيا - بالاو - بابوا غينيا الجديدة - تونغا.

الدول التي امتنعت عن التصويت: التشيك - الكاميرون - الكونغو الديمقراطية - الإكوادور - إثيوبيا - ألبانيا - فيجي - غواتيمالا - ساموا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - جنوب السودان.

الدول المتغيبة عن التصويت: أفغانستان – أنتيغوا وبربودا – بنين – بوتان – بوليفيا - أفريقيا الوسطى – دومنيكا - غينيا الاستوائية – أرتيريا – إسواتني – جورجيا – غرينادا – غينيا بيساو – هايتي – هندوراس – إيران – العراق – كيريباتي – ليبيريا – مدغشقر – ملاوي – موناكو – بنما – ساوتومي وبرينسيب – تونس – توفالو – فانواتو – فنزويلا – زامبيا.