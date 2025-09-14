وأوضحت المصادر، أن 18 آلية عسكرية للجيش الإسرائيلي توغلت في قريتي "صيصون" و"جملة" في ريف درعا الغربي.

وأضافت، أن القوات الإسرائيلية انتشرت بين المنازل في قرية "صيصون"، ونفذت عمليات تفتيش بحثا عن أسلحة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أنشأ 9 قواعد ونقاطاً عسكرية في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، تستخدمها القوات الإسرائيلية مراكز انطلاق لعمليات توغل ومداهمة منازل المدنيين.

وحسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، تسيطر القوات الإسرائيلية على 5 نقاط استراتيجية مهمة أخرى في جبل الشيخ.

وتوغلت القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية في أعقاب سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي.