وجاءت هذه الخطوة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها القوات البحرية لضبط الأمن في المياه الإقليمية ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية.

وقال الجيش اللبناني في بيان: "أنه بعد ورود معلومات إلى غرفة العمليات البحرية المشتركة التابعة للقوات البحرية، وبناء على إشارة القضاء المختص، باشرت دورية من القوات البحرية مطاردة السفينة "Hawk III" أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية".

وأوضح البيان أنه نتيجة عدم امتثال طاقم السفينة لأوامر الدورية، أطلق عناصر الجيش اللبناني طلقات تحذيرية في الهواء، ونفذت وحدة من فوج مغاوير البحر عملية إنزال نوعية على متن السفينة بالاشتراك مع القوات الجوية، حيث أوقفت 22 شخصا كانوا على متنها على مسافة نحو 30 ميلا بحريا من الشاطئ اللبناني، ثم تمت إعادة السفينة إلى مرفأ ضبية.

وأضاف البيان أن 3 عسكريين أصيبوا خلال العملية، نتيجة محاولة ربان السفينة المناورة بها لمنع صعود عناصر الجيش على متنها.

وختم الجيش مؤكدا أن التحقيق مع الموقوفين قد بوشر، وسيتخذ الإجراء المناسب بشأن السفينة بإشراف القضاء المختص.

من جانبه، وجه وزير الطاقة والمياه جو الصدي "تحية إلى الجيش اللبناني الذي طارد الباخرة واستطاع توقيفها وأعادها إلى لبنان بعدما حاولت الفرار من المياه الإقليمية اللبنانية كونها كانت محجوزة لدى الجمارك اللبنانية استناداً إلى إشارة النائب العام التمييزي".

وقال الصدي إن "وزارة الطاقة والمياه ما زالت تنتظر أي إشارة من القضاء ليبنى على الشيء مقتضاه بالنسبة إلى العلاقة التعاقدية مع الشركة الموردة من ناحية الالتزام بالشروط".

وذكر أن تفريغ الباخرة تم بعدما أبلغت السلطات القضائية وزارة الطاقة أن لا مانع من ذلك حين أتت نتائج الفحوص المخبرية الثلاثة على عينات من حمولة الباخرة في ثلاثة مختبرات معتمدة في الخارج مطابقة للمواصفات المنصوص عنها في دفتر الشروط.