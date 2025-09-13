يأتي ذلك في إطار استكمال عملية تسليم السلاح من المخيمات الفلسطينية، حيث جرى تسلم السلاح من "حركة فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان عبد الهادي الأسدي في بيان إن "قوات الأمن الوطني استكملت اليوم السبت.. عملية تسليم دفعات جديدة من السلاح الفلسطيني، التابع لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية".

وأضاف "جرى تسليم 5 شاحنات من مخيم عين الحلوة و3 شاحنات من مخيم البداوي إلى الجيش اللبناني".

وأكد رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقية، في تصريح صحفي من مخيم البداوي، انتهاء تسليم 5 شاحنات في مخيم عين الحلوة، موضحا أن "عملية تسليم السلاح هي مسار جدي ومستمر، وهناك حوار مع الفصائل الفلسطينية الأخرى لتسليم سلاحها".

وكانت المرحلة الأولى من عملية تسليم السلاح الفلسطيني إلى الجيش اللبناني بدأت في مخيم برج البراجنة في بيروت، في 21 أغسطس الماضي، ثم تسليم السلاح في مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي في مدينة صور في جنوب لبنان في 28 من نفس الشهر.

وكان اجتماع جرى بين الرئيسين اللبناني جوزف عون والفلسطيني محمود عباس في 21 مايو الماضي، وأكد الرئيسان على سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة، وتطبيق مبدأ حصرية السلاح.

ويأتي استكمال عملية تسليم السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بينما وضع الجيش اللبناني خطة لتنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله الذي اتخذته الحكومة في أغسطس.

وتنصّ الخطة التي رحّبت بها الحكومة، على استكمال نزع السلاح من المنطقة الحدودية مع اسرائيل في غضون 3 أشهر، وهي تتألف من 5 مراحل لحصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية، كما أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي لفرانس برس الثلاثاء.

ويعدّ مخيّم عين الحلوة أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويؤوي مطلوبين لدى السلطات اللبنانية.

ويقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني غالبيتهم في مخيمات مكتظة وبظروف مزرية ويُمنعون من العمل في قطاعات عدة في البلاد.