وأشارت إلى أن العملية حققت أهدافها بنجاح، بحسب وكالة سبأ للأنباء النسخة الحوثية.

وأضافت "أن عملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم السبت أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن خلال الليل.

وهرع سكان تل أبيب ومدن أخرى إلى الملاجئ. ولم ترد تقارير فورية عن إصابات أو أضرار كبيرة. ويأتي هذا بعد سلسلة من الهجمات الأخيرة من الطائرات المسيرة والصواريخ من اليمن.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في أكتوبر 2023، أطلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن بشكل متكرر صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، مؤكدة أن هذه الخطوة للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

واستهدفت هجمات الحوثيين مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب ومطار رامون في جنوب إسرائيل. وردت إسرائيل بضربات جوية في اليمن، قالت إنها تستهدف مواقع مرتبطة بعمليات عسكرية للحوثيين.

وفي أحدث غارة جوية إسرائيلية في اليمن يوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الصحة التي يسيطر عليها الحوثيون مقتل 35 شخصا على الأقل.

وفي أواخر أغسطس، قتل قادة من الحوثيين، ومن بينهم رئيس وزرائهم وعدد من الوزراء، في غارات إسرائيلية.