وأفادت الخارجية القطرية، في بيان، بأن "الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، التقى في واشنطن، اليوم، مع جي دي فانس، نائب رئيس الولايات المتحدة الصديقة، وماركو روبيو، وزير الخارجية".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة".

وأوضحت الخارجية القطرية، أن "نائب الرئيس الأميركي أكد، خلال الاجتماع، تضامنه مع دولة قطر، مشيرا إلى أن الحلول الدبلوماسية كفيلة بحل المسائل العالقة في المنطقة".

كما أعرب دي فانس، وفق البيان، "عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في الوساطة ودورها الفاعل في إحلال السلام بالمنطقة، مشددا على أن دولة قطر حليف استراتيجي موثوق للولايات المتحدة".

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن "دولة قطر ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي السافر".

وأعرب عن "تقدير دولة قطر لشراكتها الوثيقة مع الولايات المتحدة ودعمها لسيادة قطر ومساعيها لتحقيق السلام في المنطقة".