كما التقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في نيويورك، بنائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي على قطر.

وكان موقع "بوليتيكو"، قد نقل في وقت سابق، عن شخص مقرّب من فريق الأمن القومي للرئيس ترامب ومسؤول أميركي، أن "ترامب وكبار مساعديه يتساءلون عما إذا كان (رئيس الحكومة الإسرائيلية) بنيامين نتنياهو يتعمد تخريب محادثات وقف الحرب في غزة".

وأضاف الموقع، أن هناك "قلقا أميركيا من إجهاض محادثات وقف إطلاق النار بعد الضربة الإسرائيلية في قطر".

كما كشف موقع "أكسيوس"، أن ترامب سيلتقي رئيس وزراء قطر، مساء الجمعة في نيويورك، لبحث تداعيات الضربة الإسرائيلية في الدوحة.

وأوضح الموقع أن اجتماع رئيس وزراء قطر المقرر مع ترامب، يعتبر رسالة دعم أميركية للدوحة، ورفضا واضحا للضربة الإسرائيلية.

وحسبما ذكر الموقع، فإن أبرز القضايا التي سيناقشها رئيس وزراء قطر في واشنطن، اتفاقية أمنية بين الولايات المتحدة وقطر.