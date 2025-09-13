وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن وزارة الخارجية السعودية أعربت في بيان لها، "عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد للتصريحات العدوانية لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر الشقيقة".

وأضاف البيان: "المملكة إذ تجدد تضامنها مع دولة قطر الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات، لتؤكد أن هذه التصريحات والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاتها الجسيمة والخطيرة للقوانين والأعراف الدولية، تحتّم على المجتمع الدولي مواصلة اتخاذ الإجراءات الفعلية لوضع حد لهذه السياسات الإسرائيلية التخريبية في المنطقة".