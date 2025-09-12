وقالت حماس في بيان: "أدى خليل الحية رئيس حركة حماس في قطاع غزة صلاة الجنازة على نجله همام"، وضحايا "محاولة الاغتيال الغادرة في الدوحة، وذلك بعد ترتيبات أمنية خاصة في دولة قطر".

ويعتبر الإعلان تأكيدا رسميا من حماس على أن الحية لا يزال على قيد الحياة، بعد الأنباء المتضاربة التي جرى تداولها بشأن مصيره خلال اليومين الماضيين.

وكانت مصادر إسرائيلية كشفت أنه "لا توجد حتى الآن أي صورة أو تسجيل صوتي يوحي بنجاة مسؤولي حماس أو عدم إصابتهم".

كما لم يظهر الحية خلال صلاة الجنازة التي أقيمت في الدوحة الخميس، على الضحايا، وهم 5 فلسطينيين وعنصر أمن قطري.

وخلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، الأربعاء، لم يكشف رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مصير كبير مفاوضي حماس، واكتفى بالقول: "حتى الآن لا يوجد إعلان رسمي. نحاول تحديد ما إذا كان هناك أي شخص آخر مفقود. هناك قطريون في وضع خطير للغاية".

والخميس، كشف تقييم نشرته القناة 12 الإسرائيلية أن "معظم القادة نجوا" من محاولة الاغتيال، وأبرزهم خليل الحية وخالد مشعل.