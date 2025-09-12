ورجح ترامب احتمالية مقتل رهينتين من الرهائن العشرين على قيد الحياة، الذين ما زالوا محتجزين لدي حركة حماس.

وقال في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية: "أخبرت حماس أننا نريد استعادة رهائننا. لقد استعدنا جميع الأمريكيين بالفعل، لكنني الآن أتحدث بشكل رئيسي عن الرهائن الإسرائيليين".

وأضاف أن "مختطفين (اثنين) ربما قتلا في الأيام الأخيرة"، من بين العشرين الذين يفترض أنهم ما زالوا على قيد الحياة في قطاع غزة.

ويعتقد، وفق تقديرات إسرائيلية، أن هناك نحو 50 رهينة في قطاع غزة، من بينهم 20 فقط على قيد الحياة.