وبحسب القناة الـ12 الإسرائيلية فإن المؤسسة الأمنية عرضت مخططها على نتنياهو لتهجير الفلسطينيين بدءا من الشهر القادم والذي سيحدث عبر وسائل مختلفة جوا وبحرا.

وأضافت أنه من المفترض أن يعرض نتنياهو هذه الخطط على وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو الذي يزور إسرائيل الأحد القادم.

كما أوضحت القناة أن إسرائيل سبق وأن تواصلت مع عدة دول لاستقبال الفلسطينيين.

لكن الأهم كما أضافت القناة أن إسرائيل نفسها لديها شكوك من إمكانية نجاح الخطة.

فيما طالب وزراء أخرون مثل وزيرة التطوير جيلا جملئيل بضرورة إقناع مصر بأن المهجرين سيمرون عبرها على الأقل وهو ما شكك نتنياهو في نجاحه أيضاً.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية المصرية أن ما تردد عن مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول بشأن تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة يدخل في إطار "سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية".