فبينما وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب العملية بأنها "قرار غير حكيم"، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متوعداً بتكرار الهجوم إذا لم تسلّم قطر قيادات حماس المقيمة على أراضيها.

هذا التباين في المواقف يثير جملة من التساؤلات بشأن مدى تماسك التحالف الأميركي–الإسرائيلي، وموقع قطر في معادلة الأمن الإقليمي.

روايات متناقضة.. من يخادع من؟

تعددت التفسيرات بين واشنطن وتل أبيب حول ما جرى. مصادر أميركية خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" كشفت أن البنتاغون أبلغ البيت الأبيض بتحركات الطائرات الإسرائيلية قبل وصولها إلى الأجواء القطرية، وأن مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سارع للاتصال بالقيادة القطرية لإبلاغها، لكن المكالمة تزامنت مع بدء القصف.

في المقابل، مصادر سياسية وعسكرية إسرائيلية رأت أن استهداف قطر، التي تحتضن قاعدة العديد الجوية، إحدى أهم ركائز الوجود الأميركي في المنطقة لا يمكن أن يحدث من دون تنسيق أو إخطار مسبق لواشنطن.

هنا تتولد فرضيات عدة: إما أن الإدارة الأميركية كانت على علم مسبق وتواطأت بالصمت، أو أن أطرافاً داخلها سعت لاستدراج قيادات حماس للضربة دون علم ترامب، أو ببساطة أن واشنطن راهنت على نجاح العملية لكنها فوجئت بفشلها.

اتصال "عاصف" بين ترامب ونتنياهو

صحيفة وول ستريت جورنال تحدثت عن مكالمة "عاصفة" بين ترامب ونتنياهو، أبلغ فيها الرئيس الأميركي رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الهجوم على الدوحة لم يكن قراراً حكيماً، وأنه يهدد مساعيه لانتزاع هدنة في غزة والإفراج عن الرهائن.

والأهم من ذلك أنه قد يعقد خطته لتوسيع اتفاقيات السلام الإبراهيمية، بل ويقوض حلمه المعلن بالفوز بجائزة نوبل للسلام.

لكن من الصعب، وفق مراقبين، تصديق أن طائرات إسرائيلية قصفت أهدافاً على بعد 30 كيلومتراً من قاعدة العديد، مقر القيادة المركزية الأميركية المتقدمة، دون أن تكون القوات الأميركية على علم مسبق.

ترامب يطلب.. ونتنياهو يتوعد

موقع أكسيوس كشف أن ترامب طلب من نتنياهو صراحة عدم مهاجمة قطر مجدداً، غير أن الأخير خرج في تسجيل مصور مهدداً بتكرار الضربات ما لم تسلّم الدوحة قيادات حماس.

هنا يطرح السؤال المركزي: ما قيمة الوعود الأميركية إذا كان نتنياهو يتحداها علناً؟

أما قطر، فقد نفت تقارير حول إعادة تقييم شراكتها الأمنية مع واشنطن، مؤكدة أن التعاون الدفاعي بين البلدين "أقوى من أي وقت مضى". هذا النفي عكس حرص الدوحة على الحفاظ على مظلة الحماية الأميركية، رغم الشكوك التي أثارتها الغارة الإسرائيلية.

أميركا ليست أداة بيد إسرائيل

قدّم أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستايت، إحسان الخطيب، قراءة معمقة خلال حديثه لبرنامج "التاسعة" على سكاي نيوز عربية. فهو يرى أن هناك "تخبطاً في الإشارات التي يرسلها البيت الأبيض"، لكن العلاقة الأميركية–القطرية تبقى راسخة، إذ تعتبر واشنطن الدوحة حليفاً استراتيجياً لا غنى عنه، ليس فقط بسبب قاعدة العديد، بل أيضاً بحكم دورها في ملفات الوساطة الإقليمية.

ويضيف الخطيب أن أميركا "لا تعمل عند إسرائيل، ولا إسرائيل تعمل عند أميركا"، فلكل طرف مصالحه الخاصة. ورغم وجود تنسيق وثيق بينهما، إلا أن واشنطن وتل أبيب لا تجلسان على "صف واحد"، وهو ما يفسر اختلاف الرؤى بين ترامب ونتنياهو.

الإدارة الأميركية –بحسب الخطيب– ليست راضية عن توسيع إسرائيل للحرب، لكن اللوبي المؤيد لإسرائيل في واشنطن يقيّد قدرة ترامب على ممارسة ضغوط جدية. وهو ما يجعل الموقف الأميركي أقرب إلى إدارة الأزمات لا حلها.

إسرائيل الجديدة.. مشروع حرب لا يتوقف

الخطيب يشير إلى أن "إسرائيل اليوم مختلفة"، فالحكومة الحالية في تل أبيب، برأيه، تحمل مشروع حرب طويل الأمد لا يعبأ بتوسيع رقعة المواجهة، سواء باستهداف قطر أو تركيا أو غيرهما. وهو ما يضع أميركا في موقف محرج، إذ تبدو مضطرة للدفاع عن حليف متمرد لا يتردد في تحديها.

ويرى الخطيب أن مشروع الحكومة الإسرائيلية يتجاوز "حماس" أو غزة، إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسط وفق رؤية توسعية تقوم على الطرد والتغيير الديمغرافي. لكنه يشدد على أن هذا الطموح "غير واقعي" في ظل وجود قوى كبرى وفاعلة في المنطقة مثل مصر والسعودية وتركيا.

اللوبي اليهودي ومأزق ترامب

التحليل الذي قدمه الخطيب يبرز معضلة ترامب: فهو غير راضٍ عن سياسات نتنياهو، لكنه في الوقت ذاته لا يستطيع الدخول في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل بسبب نفوذ اللوبي اليهودي في أميركا وقوة التيار الداعم لإسرائيل داخل الكونغرس والإعلام.

هذا المأزق يجعل أي محاولة من ترامب لتأطير العلاقة مع نتنياهو مغامرة سياسية مكلفة، خصوصاً في عام انتخابي. وبالتالي، يكتفي البيت الأبيض بإرسال رسائل "استياء" دون أن يذهب أبعد في فرض قيود أو عقوبات.

صراع المشاريع: إيران وإسرائيل

في نهاية الحوار، لفت الخطيب إلى أن مأزق المنطقة لا يقتصر على الخلاف الأميركي–الإسرائيلي، بل يتمثل في وجود مشروعين إمبراطوريين متنافسين: إيران وإسرائيل. فكلاهما يسعى إلى الهيمنة على المنطقة استناداً إلى مبررات تاريخية وأيديولوجية.

لكن الفرق –كما يوضح– أن إسرائيل لا تستطيع الاستمرار من دون الدعم الأميركي غير المحدود، في حين أن إيران دولة كبيرة قادرة على الاعتماد على مواردها الذاتية. وهنا يكمن الخطر: دولتان لا تتصرفان كدول طبيعية، بل كقوى غير عقلانية تدفع المنطقة نحو مزيد من التوترات.

قطر بين واشنطن وتل أبيب

رغم كل ذلك، تبقى قطر لاعباً أساسياً في هذه المعادلة. فهي من جهة تستضيف أكبر قاعدة أميركية في المنطقة، ومن جهة أخرى تجد نفسها تحت تهديد مباشر من إسرائيل.

التناقض الأميركي–الإسرائيلي في التعامل مع الدوحة يعكس حدود النفوذ الأميركي، ويطرح تساؤلاً بشأن قدرة واشنطن على حماية حلفائها إذا ما قررت تل أبيب المضي قدماً في مشروعها التوسعي.

تحالف على المحك

الهجوم على الدوحة لم يكشف فقط عن فجوة في الرؤى بين واشنطن وتل أبيب، بل أيضاً عن مأزق استراتيجي أعمق: الولايات المتحدة تريد الحفاظ على استقرار نسبي يضمن مصالحها النفطية والأمنية في الخليج، بينما تسعى إسرائيل إلى إعادة تشكيل الإقليم وفق أجندة صدامية.

وبين هذين المسارين، تجد قطر نفسها ساحة اختبار لهذا التحالف. فإذا كان ترامب قد وصف الهجوم بأنه "غير حكيم"، فإن نتنياهو يعتبره ورقة ضغط لا غنى عنها.

أما الحقيقة، فهي أن الشرق الأوسط يدفع ثمن مشاريع إمبراطورية متضاربة، وأن واشنطن، مهما حاولت الموازنة، قد تجد نفسها عاجزة عن منع حليفها الإسرائيلي من جرّها إلى معارك لم تخترها.