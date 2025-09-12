رجح مصدر عسكري إسرائيلي لـ"سكاي نيوز عربية" أنه في حال كان مسؤولو حماس في المكان المستهدف في الدوحة فمن الصعب تخيل نجاتهم أو عدم إصابتهم خلال الهجوم.

وأضاف المصدر أنه لا توجد حتى الآن أي صورة أو تسجيل صوتي يوحي بنجاة مسؤولي حماس أو عدم إصابتهم وهذا أمر يطرح تساؤلات.

وكانت حماس قد أعلنت مساء الثلاثاء، أن وفدها المفاوض نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفت مقره في الدوحة.

وأسفرت الغارة الإسرائيلية عن مقتل 6، من بينهم نجل القيادي البارز في الحركة خليل الحية و4 من مرافقي الوفد، إضافة إلى أحد عناصر الأمن الداخلي القطري.

وأوضحت حماس أن القتلى هم همام نجل كبير مفاوضي الحركة خليل الحية، ومدير مكتبه جهاد لباد، إضافة إلى مرافقيه أحمد مملوك وعبد الله عبد الواحد ومؤمن حسون.

كذلك قتل الوكيل عريف القطري بدر سعد محمد الحميدي الدوسري.

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالهجوم الإسرائيلي على مقر قادة حركة حماس في الدوحة، حيث أفادت بأن الذخائر الجوية التي استخدمت في الهجوم قليلة جدا.

ووفق التقرير فإن سلاح الجو الإسرائيلي استخدم حوالي 10 قنابل، أحدثت أضرارا في المبنى المستهدف إلا أنه لم يُدمر بالكامل، وبقيت أجزاء منه سليمة تماما.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن "سبب استخدام ذخائر قليلة في هجوم الدوحة هدفه تجنب إصابة قطريين في محيط المبنى".