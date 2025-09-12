وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، قال قرقاش: "ندين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على قطر".

وأضاف أن "العدوان الإسرائيلي المتهور على قطر لن يجلب السلام لإسرائيل".

وتابع قائلا أنه "فيما نسعى لسلام عادل في المنطقة تشعل إسرائيل وضعا متفجرا عبر استهداف قطر".

وأصدر أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانا مشتركا نادرا يدينون فيه الهجوم الإسرائيلي على قيادات حركة حماس الفلسطينية في قطر.

وفي بيان نُشر قبل وقت قصير من بدء الجلسة الخاصة لمناقشة الموضوع في نيويورك، أعرب الأعضاء الـ15 عن تضامنهم مع قطر، وشددوا على أهمية خفض التصعيد.

وجاء في البيان، الذي صاغته بريطانيا وفرنسا، أن الأعضاء أكدوا على "ضرورة أن يظل إطلاق سراح الرهائن، بما في من قتلتهم حماس، وإنهاء الحرب والمعاناة في غزة أولويتنا القصوى".

وكانت إسرائيل قد استهدفت اجتماعا لقادة حماس في الدوحة، مما أسفر عن مقتل 6، من بينهم نجل القيادي البارز في الحركة خليل الحية و4 من مرافقي الوفد، إضافة إلى أحد عناصر الأمن الداخلي القطري.

وكشف تقييم نشرته القناة 12 الإسرائيلية، الخميس، أن "معظم القادة نجوا"، وأبرزهم خليل الحية وخالد مشعل.

وأعربت قطر، الخميس، عن امتنانها الشديد لمسارعة دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية في إدانة "العدوان الإسرائيلي"، وإعرابها عن التضامن الواسع مع الدوحة.