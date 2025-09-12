وقال دانون أمام مجلس الأمن إنه "لا حصانة للإرهابيين"، مضيفا أن "قادة حماس في الدوحة كانوا مدبري الإرهاب".

وتابع: "على قطر إدانة ممارسات حماس وطرد عناصرها".

وشدد على أن إسرائيل "ستلاحق الإرهاب في الأنفاق والفنادق".

وأشار إلى أنه "على قطر إدانة ممارسات حماس وطرد عناصرها".

وفي كلمته أكد دانون على أن "حماس ليست مستعجلة لإنهاء الحرب ولا تأبه بسكان غزة".

وأوضح دانون أن "أسر الرهائن في غزة يعيشون معاناة يومية بسبب الأعمال الوحشية لحماس".

وأكد أن إسرائيل "وافقت على مقترح ترامب لإنهاء الحرب في غزة ورفضته حماس".

ودان مجلس الأمن الضربات التي تعرضت لها قطر، في إشارة الى استهداف إسرائيل قادة حماس في الدوحة، من دون أن يأتي على ذكر الدولة العبرية بالاسم.

وفي البيان الذي يتطلب موافقة كل أعضاء المجلس، بما في ذلك الولايات المتحدة الحليفة الوثيقة لإسرائيل، أعربت الدول الـ15 عن "إدانتها للضربات الأخيرة على الدوحة، وهي أرض وسيط محوري" في جهود التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، مؤكدة "دعمها سيادة قطر وسلامة أراضيها".

ودعا أعضاء المجلس إلى "خفض التصعيد"، معربين عن "تضامنهم مع قطر" ومؤكدين "دورها الحيوي إلى جانب مصر والولايات المتحدة، في جهود الوساطة في المنطقة".

ولفت المجلس إلى أن "إطلاق سراح الرهائن، بمن فيهم أولئك الذين قتلتهم حماس، وإنهاء الحرب والمعاناة في غزة، يجب أن يظلا الأولوية القصوى".