وأضاف رئيس الوزراء القطري في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي: "الهجوم الإسرائيلي علينا يضع المجتمع الدولي أمام اختبار كبير".

وتابع قائلا: "بنيامين نتنياهو يحاول تشويه الدور القطري عبر ذرائع واهية".

وشدد على أن إسرائيل "تجاوزت مكانة المتطرفين المتعطشين للدماء".

واعتبر أن "عجز المجتمع الدولي تسبب بزيادة الغطرسة الإسرائيلية"، مضيفا أن "القادة الإسرائيليون مصابون بغرور القوة".

وأشار إلى أن "هناك متطرفون في الحكومة الإسرائيلية لا يبالون بحياة الرهائن".

واختتم كلمته قائلا: "نقدر تضامن أعضاء مجلس الأمن الدولي مع قطر. قطر لن تتردد في مواصلة دورها الإنساني والدبلوماسي بشأن غزة".

وأصدر أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانا مشتركا نادرا يدينون فيه الهجوم الإسرائيلي على قيادات حركة حماس الفلسطينية في قطر.

وفي بيان نُشر قبل وقت قصير من بدء الجلسة الخاصة لمناقشة الموضوع في نيويورك، أعرب الأعضاء الـ15 عن تضامنهم مع قطر، وشددوا على أهمية خفض التصعيد.

وجاء في البيان، الذي صاغته بريطانيا وفرنسا، أن الأعضاء أكدوا على "ضرورة أن يظل إطلاق سراح الرهائن، بما في من قتلتهم حماس، وإنهاء الحرب والمعاناة في غزة أولويتنا القصوى".

وكانت إسرائيل قد استهدفت اجتماعا لقادة حماس في الدوحة، مما أسفر عن مقتل 6، من بينهم نجل القيادي البارز في الحركة خليل الحية و4 من مرافقي الوفد، إضافة إلى أحد عناصر الأمن الداخلي القطري.

وكشف تقييم نشرته القناة 12 الإسرائيلية، الخميس، أن "معظم القادة نجوا"، وأبرزهم خليل الحية وخالد مشعل.

وأعربت قطر، الخميس، عن امتنانها الشديد لمسارعة دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية في إدانة "العدوان الإسرائيلي"، وإعرابها عن التضامن الواسع مع الدوحة.