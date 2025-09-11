وجاء في البيان، الذي صاغته بريطانيا وفرنسا، أن "أعضاء المجلس شددوا على أهمية خفض التصعيد وعبروا عن تضامنهم مع قطر".

وأضاف أنهم "أكدوا على دعمهم لسيادة قطر وسلامة أراضيها".

وتابع المجلس: "أكد الأعضاء على ضرورة أن يظل إطلاق سراح الرهائن، بما في من قتلتهم حماس، وإنهاء الحرب والمعاناة في غزة أولويتنا القصوى".

وكانت إسرائيل استهدفت اجتماعا لقادة حماس في الدوحة، مما أسفر عن مقتل 6، من بينهم نجل القيادي البارز في الحركة خليل الحية و4 من مرافقي الوفد، إضافة إلى أحد عناصر الأمن الداخلي القطري.

وكشف تقييم نشرته القناة 12 الإسرائيلية، الخميس، أن "معظم القادة نجوا"، وأبرزهم خليل الحية وخالد مشعل.

وأعربت دولة قطر، الخميس، عن امتنانها الشديد لمسارعة دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية في إدانة "العدوان الإسرائيلي"، وإعرابها عن التضامن الواسع مع الدوحة.