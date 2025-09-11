وفي تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، ذكر قرقاش: "التلاحم الخليجي نهج راسخ واجهنا به أزمات كبرى بروح جماعية وإدراك مشترك للخطر".

وأضاف: "العدوان الإسرائيلي على قطر الشقيقة يؤكد صعوبة البيئة الإقليمية الراهنة، وتأتي جولة رئيس الدولة، الخليجية بقناعة راسخة تجاه تعزيز التنسيق والتعاون، وترسيخًا لمفهوم المصير المشترك".

وفي وقت سابق، شدد قرقاش على أن "أمن دول الخليج العربي لا يتجزأ، ونقف قلباً وقالباً مع دولة قطر الشقيقة، مدينين الهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدفها، ومؤكدين تضامننا الكامل معها في مواجهة هذا الاعتداء. حفظ الله قطر قيادةً وشعباً، وحفظ دول الخليج العربي".

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أكد خلال لقائه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، دعم الإمارات جميع الإجراءات التي تتخذها قطر للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها.

وشدد على أن "الاعتداء يشكل انتهاكا لسيادة قطر وجميع القوانين والأعراف الدولية ويقوض أمن المنطقة واستقرارها وفرص السلام فيها".

