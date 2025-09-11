وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي: "الفرقة 36 دمّرت عشرات الكيلومترات من مسارات الأنفاق تحت الأرض في خان يونس وقضت على مخربين شاركوا في مجزرة السابع من أكتوبر الدموية".

وأضاف: "استكملت قوات الفرقة 36 أنشطتها العملياتية في خان يونس جنوب قطاع غزة، وهي الآن تستعد لمهامها القادمة".

وتابع: "على مدى الأشهر الأخيرة، عملت قوات الفرقة على تعميق السيطرة العملياتية في المنطقة وترسيخ محور "ماغين عوز" وهو محور استراتيجي يقطع مدينة خان يونس من الغرب إلى الشرق".

وكشف أدرعي: "لقد قضت القوات على مئات المخربين، ومن بينهم مخربون تسللوا إلى أراضي البلاد وشاركوا في مجزرة السابع من أكتوبر الدموية".

وأكمل: "في إطار النشاط دمرت القوات عشرات الكيلومترات من مسارات الأنفاق تحت الأرض، بما في ذلك مسارات تحتوي على غرف مبيت تابعة لحماس الإرهابية".

وختم قائلا: "كما تم تدمير مئات البنى التحتية العسكرية التي استخدمها العدو لأغراض إرهابية، ومن بينها مخازن أسلحة تابعة للمنظمات الإرهابية العاملة في القطاع".