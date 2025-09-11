وحسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، تسيطر القوات الإسرائيلية على 5 نقاط استراتيجية مهمة أخرى في جبل الشيخ.

وتوغلت القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، في أعقاب سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي.

ورصدت كاميرا "سكاي نيوز عربية" من أقرب نقطة، قاعدة الحميدية التي أنشأها الجيش الإسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي بعد سقوط نظام الأسد.

ووفق المشاهدات الميدانية، تعمل هذه القاعدة على "ترهيب المدنيين"، كما أقدمت في وقت سابق على تجريف وتدمير ما يزيد على 15 منزلا لمدنيين، تحت ذريعة "تأمين الحماية وضمان وضوح الرؤية".

وتعد قاعدة الحميدية واحدة من 9 قواعد عسكرية إسرائيلية أنشئت في المنطقة، من بينها قاعدة تلول الحمر التي تكشف معظم مناطق القنيطرة وصولا إلى حدود درعا، إضافة إلى قواعد جباتا الخشب، والقرص النمل، والقحطانية، وكودنا، وعبدين، ومعربة.

وتعتبر هذه القواعد مراكز انطلاق لعمليات التوغلات الإسرائيلية في المنطقة بأكملها.

وإلى يسار المنطقة تقع مرتفعات جبل الشيخ، حيث سيطرت القوات الإسرائيلية على نحو 5 نقاط رئيسية في القمة، من بينها نقاط تابعة سابقا لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، إضافة إلى نقطة رصد وأخرى لجيش التحرير الفلسطيني، فضلا عن مواقع كانت تتمركز فيها قوات النظام السوري قبل سقوطه.

ويقع في محيط المنطقة خط "ألفا" لفض الاشتباك بين المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل سابقا في الجولان السوري المحتل، ومحافظة القنيطرة.