ورحب الملك برئيس دولة الإمارات، واستعرض معه مختلف جوانب العلاقات الأخوية الوثيقة والراسخة وسبل دعم وتنمية مسارات التعاون الثنائي والتنسيق المتبادل، والعمل المشترك البناء بما يخدم المصالح المشتركة، مؤكدين اعتزازهما بالروابط الأخوية المشتركة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، بحث الجانبان خلال اللقاء مستجدات الأحداث في المنطقة في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر، وأعربا عن إدانة مملكة البحرين ودولة الإمارات للهجوم الإسرائيلي، باعتباره انتهاكا للسيادة الوطنية القطرية ولمبادئ القانون الدولي.

وأعلنا تضامنهما الكامل مع قطر في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضها، ودعيا إلى التهدئة ووقف التصعيد حفاظا على السلم والأمن الإقليميين.

كما بحث الملك ورئيس دولة الإمارات عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، خاصة مستجدات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدا على موقف البلدين الثابت تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وأهمية العمل لترسيخ الاستقرار والأمن والسلم الإقليمي من خلال إيجاد مسار واضح للسلام الدائم والشامل والعادل الذي يقوم على أساس حل الدولتين، كونه السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة لما فيه مصلحة جميع شعوبها ودولها.

وأكد الملك ورئيس دولة الإمارات في ختام لقائهما حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي والتنسيق المشترك بين البلدين، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث.