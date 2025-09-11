وقال الجيش في منشور على منصة تليغرام إنّه "إثر انطلاق صفّارات الإنذار قبل قليل في مناطق عدة في إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أُطلق من اليمن".

ولم يتبنّ الحوثيون في الحال إطلاق هذا الصاروخ.

ويأتي اعتراض هذا الصاروخ بعيد ساعات على مقتل 35 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 130 آخرين بجروح في غارات إسرائيلية استهدفت عددا من مواقعهم في اليمن.

وكانت تلك أول غارات تشنّها إسرائيل منذ تلك التي قُتل فيها رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي و11 مسؤولا رفيعي المستوى في العاصمة اليمنية في 28 أغسطس.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق للحركة على جنوب إسرائيل، يطلق الحوثيون بانتظام صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه الدولة العبرية التي غالبا ما تنجح في اعتراضها.

كما يشنّ الحوثيون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل.

ويقول المتمردون اليمنيون إن هجماتهم تصبّ في إطار إسنادهم للفلسطينيين في غزة.

وتردّ إسرائيل منذ أشهر بضربات على مواقع للحوثيين وبناهم التحتية وقادتهم.