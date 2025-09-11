ووصفت الخارجية القطرية في بيان تصريحات نتنياهو بشأن استضافة الدوحة مكتب حماس بـ"المتهورة".

وقال البيان إن "استضافة مكتب حماس تمت في إطار جهود الوساطة التي طُلبت من الدوحة من قبل واشنطن وإسرائيل".

وأضاف: "نتنياهو يحاول الإيحاء بأن الدوحة كانت تؤوي وفد حماس سرا لتبرير جريمة أدانها العالم أجمع".

ووجه نتنياهو رسالة تحذير إلى قطر، الأربعاء، بعد يوم واحد من ضربة إسرائيلية في الدوحة استهدفت مقر إقامة قادة حركة حماس.

وقال نتنياهو في كلمة مصورة بالإنجليزية تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "أقول لقطر وكل الدول التي تؤوي إرهابيين: إما أن تطردوهم أو تقدموهم للعدالة. لأنه إذا لم تفعلوا ذلك سنفعله نحن".

وتابع نتنياهو: "استهدفنا العقول المدبرة للإرهابيين الذين ارتكبوا مجزرة السابع من أكتوبر. وفعلنا ذلك في قطر التي توفر لهم ملاذا آمنا، تؤوي الإرهابيين، تمول حماس، تمنح قادتها الفيلات الفاخرة، وتمنحهم كل شيء".

والثلاثاء استهدفت ضربة إسرائيلية في الدوحة قادة حركة حماس، أثناء اجتماعهم في مجمع سكني.

ولم تتحدث إسرائيل عن نتائج مؤكدة للعملية، بينما أكدت حماس نجاة قادتها المستهدفين، ومقتل 5 أشخاص في الهجوم.