وقالت وزارة الصحة في صنعاء إن الغارات على العاصمة والجوف أدت إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 118.

وهزت انفجارات عنيفة مواقع متفرقة في اليمن، الأربعاء، إثر غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مناطق يسيطر عليها الحوثيون.

وتعليقا على الضربات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "قبل بضعة أيام قمنا بتصفية معظم أعضاء حكومة الحوثي الإرهابية، وردا على ذلك قام الحوثيون قبل يومين باستهداف مطار رامون".

وأضاف: "هذا لم يحبطنا ولم يردعنا. لقد ضربناهم اليوم من الجو مرة أخرى، ضربنا مواقعهم الإرهابية، قواعد إرهابية بها الكثير من الإرهابيين وأيضا مواقع أخرى. سنستمر في بتوجيه ضرباتنا لكل من يضربنا، كل من يهاجمنا سنصل إليه".

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن "أكثر من 10 طائرات مقاتلة استخدمت حوالي 30 قطعة ذخيرة ضد 15 هدفا في أنحاء متفرقة من اليمن، خلال عملية (دق الأجراس)"، وفقا للتسمية الإسرائيلية.

وأوضحت أن الضربة تعد "أطول طلعة جوية نفذها سلاح الجو منذ بداية الحرب، حيث قطعت المقاتلات أكثر من 2350 كيلومترا".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على حسابه في منصة "إكس": "وعدنا بمزيد من الضربات واليوم وجهنا ضربة موجعة أخرى للتنظيم الإرهابي الحوثي في اليمن".

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن الغارات استهدفت مقر وزارة الدفاع وسط العاصمة ومواقع أخرى جنوب غربي صنعاء، وتصاعدت أعمدة الدخان من على مواقع متفرقة من المدينة.

ووفقا لقناة 12 الإسرائيلية، استهدف الجيش الإسرائيلي معسكرات ومجمعا لتخزين الوقود وقسم الإعلام التابع للحوثيين.

وأشارت إلى أن سلاح الجو "استهدف للمرة الأولى منصتي إطلاق صواريخ ومقر المتحدث باسم الحوثيين ومعسكرا".

كما أفادت سائل إعلام حوثية أن القصف الإسرائيلي استهدف مقر التوجيه المعنوي في حي التحرير وسط صنعاء، ومرافق مدنية في الجوف، من بينها البنك المركزي والمجمع الحكومي.

إلا أن المتحدث باسم القوات الحوثية نفى "مزاعم العدو الإسرائيلي باستهداف منصات إطلاق صواريخ"، مؤكدا أن "غاراته طالت أعيانا مدنية بحتة، ومنها صحيفتا 26 سبتمبر واليمن". وتابع: "هناك شهداء وجرحى من الصحفيين والصحفيات وكذلك من المواطنين والمارة"، متوعدا بأن "هذا العدوان الغاشم لن يمر دون رد وعقاب".

ونفذت هذه الغارات عقب تصعيد عسكري حوثي، استهدف خلال الأيام الماضية مواقع إسرائيلية، من بينها مطارا بن غوريون ورامون.