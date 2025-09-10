جاء ذلك خلال لقاء في الديوان الأميري بالدوحة، أثناء زيارة أخوية لرئيس دولة الإمارات إلى قطر، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وجدد الشيخ محمد بن زايد تأكيده تضامن دولة الإمارات الكامل مع قطر، ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها.

وشدد على أن الاعتداء "يشكل انتهاكا لسيادة قطر وجميع القوانين والأعراف الدولية، ويقوض أمن المنطقة واستقرارها وفرص السلام فيها".

وأشاد في هذا السياق بجهود الشيخ تميم بن حمد من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.