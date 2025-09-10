وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أنه "بقيادة قيادة الجبهة الجنوبية، تم استهداف مبنى متعدد الطوابق كان يستخدم من قبل تنظيم حماس في محيط مدينة غزة".

وأضاف: "مسلحو حماس نصبوا في المبنى وسائل لجمع المعلومات الاستخبارية وأقاموا نقاط مراقبة لمتابعة مواقع قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة، ولتخطيط عمليات ضد دولة إسرائيل وقواتنا".

وتابع: "قبل الهجوم، تم اتخاذ خطوات للحد قدر الإمكان من خطر إصابة المدنيين، بما في ذلك تحذير السكان، واستخدام ذخيرة دقيقة، ومراقبة جوية، والاستناد إلى معلومات استخباراتية إضافية".

وفي وقت سابق الأربعاء، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان برج طيبة السكني غرب مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان إن سكان منطقة ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي مطالبون بمغادرة منازلهم، تمهيداً لقصف البرج.

ويقيم في محيط البرج آلاف النازحين الذين لجؤوا إلى غرب المدينة بعد فرارهم من العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة وشرقها وجنوبها. وبدأ العديد من السكان بإخلاء خيامهم ومنازلهم تحسبا للقصف.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد توعّد، الإثنين الماضي، مدينة غزة وحركة "حماس" بـ"إعصار هائل" ما لم تستسلم الحركة.

ومنذ بدء المرحلة الجديدة من الحرب وتوسيع العمليات داخل غزة، دمّر الجيش الإسرائيلي عشرات البنايات السكنية وعدداً من الأبراج غرب المدينة، وفق ما أكده الدفاع المدني في القطاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن القصف الإسرائيلي استهدف بنايات محاطة بخيام نازحين ومراكز إيواء، ما أدى إلى تدمير أكثر من 200 خيمة.