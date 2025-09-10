وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن الدوحة وجهت، الأربعاء، رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، والقائم بالأعمال بالوفد الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر سبتمبر الجاري سانغجين كيم، بشأن "الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة".

وأعربت قطر في الرسالة عن "إدانتها بأشد العبارات لهذا الاعتداء الإجرامي، الذي يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدا خطيرا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين على أرضها".

كما أكدت أن الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة باشرت على الفور التعامل مع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة.

ونوهت قطر إلى ‏أنها "إذ تدين بشدة هذا الاعتداء، فإنها تؤكد أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، وأن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها".

وطالبت الدوحة بتعميم الرسالة على أعضاء مجلس الأمن، وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس.