وقال رايت في حديث مع كبيرة المذيعين الدوليين في "IMI" هادلي غامبل: "ما تأثير حماس على العالم؟ لقد كان بالطبع إرهاب إسرائيل، لكنه كان أيضا إرهاب الشعب الفلسطيني".

وأضاف، على هامش معرض "غازتك" في ميلانو: "العالم مكان أفضل إذا قضي على حماس".

وفي السياق ذاته، قال رايت إنه لا يتوقع أي هجمات أخرى، وتابع: "لا شيء على حد علمي".

ومن جهة أخرى، أبدى الوزير الأميركي رغبته في "تحقيق السلام والأمن بين منتجي النفط الخليجيين وحلفائنا في أنحاء المنطقة".

واستطرد: "شكلت حماس تهديدا كبيرا لهذا الأمن، وكذلك إيران. أعتقد أننا سنمضي قدما نحو السلام، لكن يجب القضاء على ما يهدده قبل الوصول إليه".

وفي حين دان قادة الخليج الهجوم الإسرائيلي الذي هز الدوحة بالإجماع، تباطأ البيت الأبيض في إصدار رد رسمي.

ولاحقا علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإيجاز، الثلاثاء، قائلا إنه "غير راض" عن الوضع.