يذكر أن العلاقات المغربية الروسية دخلت مرحلة "الشراكة الاستراتيجية المعمقة" منذ زيارة الملك محمد السادس إلى موسكو عام 2016، إذ شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.

وأكد بوريطة ولافروف على ضرورة مواصلة العمل المنجز منذ عام 2016 وتعميقه ليشمل جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتم التطرق للاستحقاقات الثنائية المقبلة، وخاصة التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة.

كما تطرق الوزيران إلى القضايا ذات الطابع الإقليمي والدولي واتفقا على مواصلة الحوار السياسي بين البلدين وفق روح بناءة واحترام متبادل.