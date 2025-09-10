ونشر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي منشورا على حسابه بمنصة "إكس" قائلا: "تعرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن بالغ شكرها وتقديرها لحكومة جمهورية مصر العربية، لدورها البارز والبناء في تسهيل مسار الدبلوماسية".

وأضاف أن "إطار التعاون بيننا وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية – الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بتجنّب الإجراءات غير القانونية والاستفزازية، وبالاستجابة المتبادلة لحسن نوايا إيران – أصبح ممكنا بفضل مساعي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأكد عراقجي، أن "الشعب الإيراني صديق لجميع الدول التي تُفضل طريق السلام على دروب الصراع والتوتر".

اتفاق إيران ووكالة الطاقة الذرية

ويوم الثلاثاء، وقع وزير الخارجية الإيراني، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اتفاقا بشأن التعاون بين طهران والوكالة، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة.

واستضافت القاهرة الثلاثاء، اجتماعا ثلاثيا جمع عراقجي وغروسي وعبد العاطي، انتهى بتوقيع طهران والوكالة الدولية اتفاقا لاستئناف التعاون.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن المشاورات بالقاهرة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها مصر خلال الفترة الأخيرة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملف النووي الإيراني.

وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت اتصالات مكثفة لوزير الخارجية المصري مع نظيره الإيراني ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتقريب وجهات النظر للتوصل إلى تسوية مرضية تراعي مصالح جميع الأطراف، وتسهم في تحقيق التهدئة واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.