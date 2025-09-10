وأرفق أدرعي الصور بمنشور على حسابه في "إكس" قال فيه: "رئيس الأركان أشرف على تنفيذ العملية من غرفة السيطرة والتحكم التابعة لسلاح الجو".

وأضاف أن "رئيس الأركان مخاطبا الطيارين عند الموافقة على الإقلاع للهجوم: (هؤلاء هم المخربون الذين كان كل ما يطمحون إليه أن يكونوا رأس السهم لتدمير دولة إسرائيل - سنواصل تنفيذ هذه المهمة في أي مكان، وعلى أي مدى، قريب أو بعيد، لمحاسبة أعدائنا)".

وتابع قائلا إن رئيس الأركان قال "مستعدون. انطلقوا - لتصفية قادة منظمة حماس الإرهابية. نحن نغلق حسابا أخلاقيا وقيّميا باسم جميع ضحايا هجوم السابع من أكتوبر. لن نهدأ ولن نستكين حتى نعيد مخطوفينا ونحسم حماس".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، عن تفاصيل الضربة التي وجهت لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس الحركة في غزة، ظهر الثلاثاء.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".

وجاء في البيان: "قادة القيادة الحمساوية الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة حماس على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

وأوضح البيان أنه: "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات لتجنب إصابة المدنيين، شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والمعلومات الاستخبارية الإضافية".

وأكدت مصادر لسكاي نيوز عربية أن الانفجار في الدوحة استهدف اجتماعا لقيادات حماس في الخارج.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، بأن هذه "عملية انتقامية" ضد قادة حماس في الدوحة.

من جانبها قالت حماس، الثلاثاء، إن إسرائيل فشلت في اغتيال الوفد المفاوض، المتواجدين في العاصمة القطرية.

وأضافت في بيان: "فشل العدو في اغتيال الإخوة في الوفد المفاوض، فيما ارتقى عدد من الإخوة الشهداء".

وأكدت حماس أن "محاولة الاحتلال الصهيوني الغادرة اغتيال وفد حركة حماس المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، جريمة بشعة وعدوان سافر، وانتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية".

واعتبرت أن "استهداف الوفد المفاوض، في لحظة يناقش فيها مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخير، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن نتنياهو وحكومته لا يريدون التوصل إلى أي اتفاق، وأنهم يسعون بشكل متعمد لإجهاض كل الفرص وإفشال المساعي الدولية، غير آبهين بحياة أسراهم لدى المقاومة، ولا بسيادة الدول، ولا بأمن المنطقة واستقرارها".

وتابعت أن: "محاولة الاغتيال الجبانة لن تغير مواقفنا ومطالبنا الواضحة والمتمثلة في: الوقف الفوري للعدوان على شعبنا والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة وتبادل أسرى حقيقي وإغاثة شعبنا والإعمار".