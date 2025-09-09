وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على منصة إكس: "ما يتم تداوله من تصريحات حول أنه تم إبلاغ دولة قطر بالهجوم مسبقاً عارية عن الصحة، الاتصال الذي ورد من قبل أحد المسؤولين الأميركيين جاء خلال سماع دوي صوت الانفجارات الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي في الدوحة".

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن مبعوث ترامب أبلغ قطر مسبقا بالهجوم الإسرائيلي، مضيفا أن الرئيس الأميركي تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي وأمير قطر بعد الضربات.

