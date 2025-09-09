واستهدفت إسرائيل، الثلاثاء، اجتماعا لقيادات حركة حماس، في العاصمة القطرية الدوحة، ولكنها لم تنجح بذلك، وفقا لبيان أصدرته حركة حماس لاحقا.

خالد مشعل

ويعتبر مشعل أحد مهندسي هجوم السابع من أكتوبر بحسب "أي 24 نيوز".

ويعد أقدم القيادات في المنظمة، منذ تصفية إسماعيل هنية.

وشغل مشعل منصب رئيس المكتب السياسي للحركة بين سنة 1996 و2017.

خليل الحية

يشغل الحية منصب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، منذ أكتوبر 2024.

وسجن الحية في السجون الإسرائيلية أوائل التسعينات، ونجا من عدة محاولات اغتيال في غزة، منها حين قصفت إسرائيل منزله في القطاع سنة 2021.

زهير جبارين

كما حضر في الاجتماع أيضا، القيادي زاهر جبارين، ويعد جبارين المسؤول المالي الرئيسي لحماس، ورأس المنظومة المالية للحركة، ويعتبر زعيم الحركة في الضفة الغربية.

محمود إسماعيل درويش

وحسب ذات المصدر، كان محمود إسماعيل درويش من بين الحاضرين في الاجتماع، وشغل درويش، سابقا، منصب رئيس مجلس شورى حماس.

رازي الحمد

ويعد رازي الحمد، رئيس سلطة الطاقة في غزة، وشغل عدة مناصب، من بينها مستشار لإسماعيل هنية، وفقا لـ"أي 24 نيوز".

حسام بدران

وكان بدران قائد الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية.

واعتقلته إسرائيل، وحكم عليه بالسجن لمدة 17 سنة، لكنه أُفرج عنه سنة 2011 ضمن صفقة تبادل لإطلاق سراح جلعاد شاليط.

نزار عوض الله

كان عوض الله يرأس مجلس شورى حماس، وحاولت إسرائيل اغتياله عدة مرات.

تفاصيل الهجوم

وتبنى الجيش الإسرائيلي الهجوم، وأعلن عن تفاصيل الضربة التي وجهت لقادة حركة حماس في الدوحة، على رأسهم خليل الحية رئيس الحركة في غزة.

ونددت قطر، التي تتوسط بين حماس وإسرائيل، بالهجوم الإسرائيلي "الجبان" على مسؤولي حماس ووصفته بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي.