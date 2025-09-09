وأضاف البيان: "تؤكد مصر أن هذا الاعتداء يمثل سابقة خطيرة وتطورا مرفوضا، ويعد اعتداء مباشرا على سيادة دولة قطر الشقيقة، التي تضطلع بدور محوري في جهود الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

" كما ترى مصر أن هذا التصعيد يقوض المساعي الدولية الرامية إلى التهدئة، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها".

وأعلنت مصر تضامنها الكامل مع دولة قطر قيادة وشعبا، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه "هذا الانتهاك الاسرائيلي الصارخ، والعمل الفوري على وقف العدوان الإسرائيلي، ومحاسبة المسئولين عنه، حتى لا يضاف إلى الافلات المعتاد لإسرائيل من المحاسبة".