ووفقا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، نفذت قواته وجهاز الشاباك، عبر سلاح الجو، الثلاثاء، هجوما مستهدفا قيادات في حركة حماس بينهم رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية.

الأمم المتحدة

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما وصفه بـ"الانتهاك الصارخ" لسيادة قطر بعد الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قادة حماس في الدوحة.

وقال غوتيريش للصحافيين "تصلنا للتو الأنباء عن الهجمات الإسرائيلية في قطر، الدولة التي لعبت دورا إيجابيا للغاية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن. أدين هذا الانتهاك الصارخ لسيادة قطر وسلامة أراضيها".

قطر

من جهتها، دانت قطر الهجوم الإسرائيلي، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية.

ووصفت قطر، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة "بالجبان".

فلسطين

أدان نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ بشدة الاعتداء الاسرائيلي الذي استهدف دولة قطر.

وكتب الشيخ، عبر منصة "إكس" هذا الاعتداء يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وسيادة دولة قطر، ويعد تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة.

مصر

وأعربت مصر عن "إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للعمل العدواني الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على دولة قطر الشقيقة، والذي استهدف اجتماعًا لقيادات فلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة لبحث سبل التوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، ومبادئ احترام سيادة الدول، وحرمة أراضيها".

وأكدت مصر أن "هذا الاعتداء يمثل سابقة خطيرة وتطورًا مرفوضًا، ويعد اعتداءً مباشراً على سيادة دولة قطر الشقيقة، التي تضطلع بدور محوري في جهود الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما ترى مصر أن هذا التصعيد يقوض المساعي الدولية الرامية إلى التهدئة، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها".

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الانتهاك الاسرائيلي الصارخ، والعمل الفوري على وقف العدوان الإسرائيلي، ومحاسبة المسئولين عنه، حتى لا يضاف إلى الافلات المعتاد لاسرائيل من المحاسبة.

الإمارات

وأدان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بأشد العبارات، "الاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر، مؤكدا أن هذا الهجوم المتهور يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر، واعتداء خطيرا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدا غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

ودعا المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لردع إسرائيل ووقف هذه الاعتداءات الهمجية الإسرائيلية، مؤكدا أن استمرار هذا النهج العدواني يعكس سلوكا متهورا سيدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والتصعيد، ويقوّض فرص تحقيق الأمن والاستقرار.

السعودية

دانت االسعودية "بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر" لسيادة قطر، مؤكدةً تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الدوحة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن المملكة تضع "كافة إمكاناتها لمساندة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات"، محذرة من "العواقب الوخيمة جراء إمعان الاحتلال الإسرائيلي في تعدياته الإجرامية وخروجه الصارخ على مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية".

وطالبت المجتمع الدولي بـ"إدانة الاعتداء الآثم ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة".

الأردن

بدوره، دان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بأشد العبارات "العدوان الإسرائيلي الجبان على دولة قطر وعدّه خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتهديدا خطيرا لأمن الشعب القطري الشقيق والمقيمين في قطر، وامتدادا للعدوانية الاسرائلية الوحشية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها".

وكتب الصفدي عبر منصة "إكس"، "‏أمننا واحد، ونقف مع الأشقاء في قطر ونتضامن معهم بالمطلق في أي خطوات يتخذونها ضد هذا العدوان ولحماية أمنهم واستقرارهم وسيادتهم".

إيران

ودانت إيران استهداف إسرائيل لمسؤولي حركة حماس في الدوحة، ووصفته بأنه "انتهاك فاضح".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للتلفزيون الرسمي "هذا العمل الإجرامي الخطير للغاية يُعد انتهاكا فاضحا لجميع القواعد واللوائح الدولية، وانتهاكا لسيادة قطر الوطنية وسلامة أراضيها".



تركيا

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن تركيا تندد بالهجوم الإسرائيلي على قيادات بحركة حماي في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضافت أن الهجوم يُظهر تبني إسرائيل "سياسات توسعية في المنطقة واعتماد الإرهاب" سياسة رسمية.

وقالت الوزارة في بيان إن "استهداف وفد حماس المفاوض في الوقت الذي تستمر فيه محادثات وقف إطلاق النار يُظهر أن إسرائيل لا تهدف إلى تحقيق السلام، بل إلى مواصلة الحرب".