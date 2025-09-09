وأضاف كاتس في بيان: "اليوم (الثلاثاء) ستضرب عاصفة إعصار ضخمة سماء مدينة غزة، وسوف تهتز أسطح أبراج الإرهاب"، واصفاً ذلك بأنه "تحذير أخير لقتلة ومغتصبي حماس في غزة وفي الفنادق الفاخرة بالخارج".

وطالب كاتس الحركة بإطلاق سراح الرهائن وإلقاء السلاح، محذراً من أن غزة "ستدمر" وأن مقاتليها "سيبادون" إذا استمرت المواجهة.

وقال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه نفذ غارة جوية استهدفت قيادة حماس، دون أن يحدد مكانها.جاء هذا الإعلان في الوقت الذي سمع فيه دوي انفجار في الدوحة، عاصمة قطر.