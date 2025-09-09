وقال سموتريتش: "لقد اتخذنا قرارا صائبا، ونفذه الجيش الإسرائيلي والشاباك بإتقان".

في المقابل، أدانت دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الذي وصفته بـ"الجبان" والذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في بيان إن "هذا الاعتداء الإجرامي يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدا خطيرا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر".

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، استهداف قادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة، ظهر الثلاثاء.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".

وجاء في البيان: "قادة القيادة الحمساوية الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة حماس على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".