وفي سياق متصل، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ العملية التي استهدفت قادة من حركة حماس في العاصمة القطرية. كما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي أن واشنطن أُخطرت مسبقا بالهجوم.

وأفادت تقارير إسرائيلية أن رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، كان من بين المشاركين في الاجتماع الذي استُهدف في الدوحة.

وفي بيان رسمي، أعلن الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز "الشاباك" عن تنفيذ ضربة جوية دقيقة ضد ما وصفه بـ"القيادة الحمساوية في الخارج"، مؤكدا أن المستهدفين "قادوا أنشطة حماس لسنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن هجمات السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

وأضاف البيان أن الغارة سبقتها "خطوات لتجنب إصابة المدنيين، شملت استخدام ذخائر دقيقة ومعلومات استخبارية إضافية".

وأكدت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن الانفجار في الدوحة استهدف اجتماعا لقيادات حماس في الخارج، بينما أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن العملية التي أطلق عليها الجيش اسم "قمة النار" تُعد "عملية انتقامية" ضد قادة الحركة.