ونقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه تم إخطار الولايات المتحدة قبل استهداف قادة حماس في العاصمة القطرية.

أفادت تقارير إسرائيلية أن خليل الحية رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية كان ضمن اجتماع قادة حماس في الدوحة.

وفي بيان رسمي، أعلن الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز "الشاباك" عن تنفيذ ضربة دقيقة عبر سلاح الجو ضد ما وصفه بـ"القيادة الحمساوية في الخارج"، مؤكداً أن المستهدفين "قادوا أنشطة حماس لسنوات طويلة ويتحملون المسؤولية المباشرة عن مجزرة السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

وأضاف البيان أن الغارة سبقتها "خطوات لتجنب إصابة المدنيين، شملت استخدام ذخائر دقيقة ومعلومات استخبارية إضافية".

وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية " قمة النار ، فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أن العملية "انتقامية" ضد قادة الحركة.