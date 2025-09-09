ونقلت وسائل إعلام عربية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "الهجوم استهدف قيادة حماس في قطر، بمن فيهم خليل الحية وزاهر جبارين"، مضيفًا أن تل أبيب "تنتظر النتائج".

وفي بيان رسمي، أعلن الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز "الشاباك" عن تنفيذ ضربة دقيقة عبر سلاح الجو ضد ما وصفه بـ"القيادة الحمساوية في الخارج"، مؤكداً أن المستهدفين "قادوا أنشطة حماس لسنوات طويلة ويتحملون المسؤولية المباشرة عن مجزرة السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

وأضاف البيان أن الغارة سبقتها "خطوات لتجنب إصابة المدنيين، شملت استخدام ذخائر دقيقة ومعلومات استخبارية إضافية".

وأكدت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن الانفجار في الدوحة استهدف اجتماعًا لقيادات حماس في الخارج، فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أن العملية "انتقامية" ضد قادة الحركة.