وأشار البيان إلى أن الهجمات طالت عددا من المواقع العسكرية، من بينها مصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم، بالإضافة إلى محطات لتوليد الكهرباء في مدينة أم درمان، غرب العاصمة.

وأفاد شهود عيان في جنوب الخرطوم لموقع "سكاي نيوز عربية" بسماع دوي انفجارات عنيفة من جهة مصنع اليرموك للأسلحة، التابع للجيش السوداني، والذي شهد نشاطا مكثفا في الأسابيع الأخيرة بعد إعلان الجيش سيطرته على العاصمة.

وأوضح البيان أن "الضربات الجوية كانت دقيقة واستهدفت مواقع عسكرية ولوجستية تتبع للجيش، دون الإضرار بالمدنيين أو ممتلكاتهم".

وأضاف البيان أن الهجمات جاءت "ردا على غارات جوية شنها الطيران الحربي التابع للجيش ضد المدنيين في ولايتي دارفور وكردفان"،

وذكر أن "جميع الخيارات ستظل مفتوحة للرد على الاعتداءات المتكررة الصادرة عن الجيش وجماعة الإخوان".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجيش السوداني حول تلك الهجمات.

في المقابل، انتقد ناشطون حقوقيون ما وصفوه بـ"الضغوط غير المبررة" من قبل السلطات لإعادة فتح الجامعات والمدارس وعودة السكان إلى العاصمة، رغم استمرار العمليات العسكرية وانعدام مقومات الأمن والخدمات الأساسية.

وقال المحامي والناشط الحقوقي عوض أبو شعرة: "تأتي هذه الضربات بالتزامن مع مساعٍ حكومية لإعادة الحياة إلى طبيعتها بالقوة، من خلال تهديد أصحاب المحال التجارية بسحب التراخيص، والضغط على الطلاب والمدارس للعودة، في وقتٍ لا تزال الحرب مستمرة".