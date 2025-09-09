وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الوفد الروسي برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي ألكساندر نوفاك إلى مطار دمشق الدولي يضم شخصيات سياسية واقتصادية وأمنية.

وأضافت "سانا" أن الوفد الروسي سيلتقي عددًا من المسؤولين السوريين وسيجري معهم مباحثات بشأن الاقتصاد والأمن والدفاع والسياسة.

وكانت روسيا وسوريا قد اتفقتا على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد زيارة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى موسكو.