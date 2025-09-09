وقالت محافظة القدس، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الثلاثاء، إن "قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة بدو، وتغلق مدخلها الرئيس (النفق) الواصل مع بلدة الجيب، ما أعاق حركة المواطنين ومنعهم من الدخول أو الخروج، علما أنه الطريق الرئيسي الوحيد لقرابة 70 ألف مواطن في المنطقة".

وأشارت المحافظة إلى أن "الاحتلال أعلن أنه سيبدأ بهدم بيوت منفذي "عملية راموت" قرب القدس أمس، حيث يجري عملية مسح كبيرة في المنطقة".

وقتل 6 إسرائيليين وأصيب نحوُ 15 شخصًا في إطلاق نار نفَّذه مسلحان عند مفترق راموت بالقرب من القدس.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون آخرون بتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية.

وفرض الجيش الإسرائيلي طوقًا عسكريًا على أربع قُرى في الضفة الغربية على خلفية هجوم راموت في القدس، ونفّذ اقتحامات واسعة بعشرات الآليات طال قريتي قطنة والقبيبة.