وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية، بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت مستودعا داخل كلية الدفاع الجوي، قرب مدينة حمص وسط سوريا.

وأوضح المراسل، أن إسرائيل ركزت ضرباتها على مستودع للأسلحة والذخائر جنوب مدينة حمص.

من جانبها أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن إسرائيل شنت غارات على محيط مدينة تدمر، وسط سوريا.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت موقعا عسكريا في حمص، نُفذت من أجواء البقاع الشمالي اللبناني.

كما أكد مراسلنا أن، الجيش الإسرائيلي شن غارات أخرى على محيط مدينة اللاذقية.

هذا وذكر المرصد السوري، أن انفجارات هزت ثكنة "سقوبين" العسكرية في اللاذقية بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية.