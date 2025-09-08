وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء القطري حث حماس على الاستجابة لأحدث مقترح أمريكي، والذي نقل عبر وسطاء، والهادف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

كانت الحركة أعلنت أمس أنها تلقت بعض الأفكار من الجانب الأمريكي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وأنها تناقش مع الوسطاء سبل تطوير هذه الأفكار.

وفي وقت سابق الإثنين، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن حماس لم توافق على المقترح الأمريكي لكنها وافقت على الدخول في مفاوضات على أساس المبادئ الواردة فيه.

وقال القيادي في حماس باسم نعيم على حسابه على "التيليغرام": "من الواضح أننا أمام أفكار أولية يسميها الطرف الأمريكي "عرض".

وتابع: "من الواضح ان الهدف الأساس منها الوصول إلى رفض "العرض" وليس الوصول إلى اتفاق يفضي الى وقف الحرب وانسحاب القوات المعادية بشكل كامل وتبادل الأسرى".

تفاصيل المقترح الجديد

وفقا لمسؤول إسرائيلي كبير، تضمن المقترح الأميركي البنود التالية: