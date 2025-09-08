وجرى تعيين عمار أمون وزيرا للخارجية، و سليمان صندل وزيرا للداخلية، وعلاء الدين نقد للصحة.

ويضم المجلس الرئاسي لتحالف "تأسيس"، الذي يرأسه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أعضاء من مختلف مناطق السودان، بينهم حكام الأقاليم. ويؤكد التحالف أنه يتبنى رؤية قائمة على إقامة نظام لا مركزي وفقًا للدستور الانتقالي لعام 2025، الذي ألغى الوثيقة الدستورية الانتقالية لعام 2019 وكافة القوانين والقرارات والمراسيم السابقة.

ويحدد الدستور الجديد مهام أساسية لحكومة السلام الانتقالية، من أبرزها: إيقاف الحروب وإنهاؤها، تحقيق السلام العادل والمستدام، وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة.

ويأتي ذلك في ظل واقع ميداني منقسم، إذ يسيطر الجيش السوداني على العاصمة الخرطوم ومناطق شرق وشمال ووسط البلاد، فيما تفرض قوات الدعم السريع سيطرتها على إقليم دارفور بأكمله (باستثناء مدينة الفاشر) وعلى أجزاء واسعة من إقليم كردفان، وهو ما يمثل أكثر من 45% من مساحة السودان البالغة نحو 1.8 مليون كيلومتر مربع، حيث تصل المساحة التي تخضع لسيطرتهم إلى نحو 870 ألف كيلومتر مربع.